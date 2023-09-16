İzmir’de büyük orman yangını!
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlere müdahale eden ekip sayısı artırıldı.
Yangın saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
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İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 16 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer, 7 ilk müdahale aracı ile alevlere müdahale ediyor.
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Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı mücadele sürüyor.
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Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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