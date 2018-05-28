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  3. 28 Mayıs 2018 14:32

İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki pazarcıların eyleminde ortalık savaş alanına döndü.

İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazar esnafı, son olarak Bayraklı Belediyesi binasına yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ile bekçiler, biber gazı ve copla pazarcılara müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı

Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından 5 ay önce kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi.

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İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara'ya gitti.

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İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı

CHP Genel Merkezi'nin önüne giden esnaf, burada bazı milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Esnaf ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde de yanına gidip dertlerini anlattı.

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