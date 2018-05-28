İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki pazarcıların eyleminde ortalık savaş alanına döndü.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazar esnafı, son olarak Bayraklı Belediyesi binasına yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ile bekçiler, biber gazı ve copla pazarcılara müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından 5 ay önce kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara'ya gitti.