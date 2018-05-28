İzmir'de olaylı gün ! Ortalık fena karıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazar esnafı, son olarak Bayraklı Belediyesi binasına yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ile bekçiler, biber gazı ve copla pazarcılara müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.