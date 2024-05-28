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Türkiye'nin risk primi son 4 yılın dibinde

Türkiye'nin risk primi son 4 yılın dibinde
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'in son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" açıklamasında bulundu.

 

DHA

Etiketler CDS türkiye risk primi
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