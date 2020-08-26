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  3. 26 Ağustos 2020 22:07

İzmir'deki derede korkutan görüntü! Gri rengi aldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde birçok atığın birbirine karıştığı derede suyun renginin griye dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

İzmir'deki derede korkutan görüntü! Gri rengi aldı

Dokuz Eylül Mahallesi sınırları içindeki dere iddiaya göre son 10 yıldır günden güne kirleniyor. Çevredeki fabrika atıklarının yanı sıra kimyasal atıklar ve evsel atıklar dere yatağında toplanıp, İzmir Körfezi'ne akıyor.

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İzmir'deki derede korkutan görüntü! Gri rengi aldı

Atıklar nedeniyle deredeki suyun rengi griye dönerken, çevresine oldukça kötü bir koku da yayıyor.

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İzmir'deki derede korkutan görüntü! Gri rengi aldı

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından İZSU ekipleri dere yatağında çalışmalara başladı.

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İzmir'deki derede korkutan görüntü! Gri rengi aldı

Dokuz Eylül Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun (50), derenin mevcut halinin insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Tosun, "Bu sorun bölgede yaklaşık 12 yıldır devam ediyor. Ara ara düzeltilse de yine aynı sorunları yaşamaya devam ediyoruz. 2 sene önce de kollektör hattı patlamıştı. Yetkililer düzeltti ancak müteahhit firmaya yaşanan sıkıntılar sebebiyle sorun çözülemedi. Pis koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra burada halkın sağlığı da tehlike altında. Çocuklar bazen suyun içine bile giriyorlar ve neticesinde hastalanıyorlar. Pandemiyle birlikte dere, halk sağlığını daha çok tehdit ediyor. Onların şikayetlerini bizler de dile getiriyoruz ve buraya kalıcı bir çözüm gelmesini istiyoruz. Derenin bu halde olması sivrisinek, bit, pire, fare ve yılan gibi hayvanların artmasına da neden oldu" dedi.

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