İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförünün öldürüldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin ardından taksiyi gasbeden zanlının, araç içerisinde arkadaşıyla uyuşturucu kullandığı anlar kameraya yansıdı.
İzmir’in Konak ilçesinde 9 Mart akşamı yaşanan taksici cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Taksi şoförü D.Ö.'yü (52) acımasızca katleden D.M. (24) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Gece vakti silahla yağma'dan 15 yıl, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ö.’nün öldürülme anının araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçtan inen M.'nin sessizce yaklaşıp bir anda Ö.'ye ateş etmesi yer alıyor.
Olay, 9 Mart gecesi saat 22.18 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde başladı. Taksiye binen D.M. (24), şoför D.Ö.'ye (52) bir ay önce ayrıldığı iş yerine gideceğini ve oradan valizlerini alacağını söyledi. Saat 22.20'de Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'a varıldığında, araçtan inen şüpheli, ücretin ne kadar tutacağını sordu.
Şoförün "700 TL civarı tutar" cevabı üzerine aralarında herhangi bir tartışma yaşanmazken, D.M. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak açık olan camdan D.Ö.'nün başına bir el ateş etti. Bilincini kaybeden şoförü araçtan çekerek yola atan şüpheli, direksiyona geçerek taksiyle olay yerinden uzaklaştı.
Gasp ettiği takside uyuşturucu partisi verdi
Cinayetten hemen sonra saat 22.25'te bir kadını arayarak yanına çağıran D.M., gasp ettiği taksinin babasına ait olduğunu söyledi. Şüpheli, yanına aldığı F.A. adlı kadına sentetik ecza verdikten sonra farklı adreslere giderek metamfetamin ve esrar satın aldı. İkili, öldürülen şoförün kanı bulunan taksi içerisinde yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandı. Şüpheli, kadını bıraktıktan sonra saat 23.30 civarında telefonla ulaştığı ablası ve annesine "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" diyerek itirafta bulundu.