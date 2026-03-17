İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler

Gasp ettiği takside uyuşturucu partisi verdi

Cinayetten hemen sonra saat 22.25'te bir kadını arayarak yanına çağıran D.M., gasp ettiği taksinin babasına ait olduğunu söyledi. Şüpheli, yanına aldığı F.A. adlı kadına sentetik ecza verdikten sonra farklı adreslere giderek metamfetamin ve esrar satın aldı. İkili, öldürülen şoförün kanı bulunan taksi içerisinde yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandı. Şüpheli, kadını bıraktıktan sonra saat 23.30 civarında telefonla ulaştığı ablası ve annesine "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" diyerek itirafta bulundu.