Liderlerin bayram programı belli oldu! Erdoğan, Özel ve Bahçeli bayramda nerede olacak?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte siyasi parti genel başkanlarının bayram programları açıklandı. Liderlerin büyük bir bölümü bayramı memleketlerinde veya Ankara'da geçirmeyi tercih etti.
Ramazan Bayramı öncesinde siyasi parti liderlerinin bayramı nerede geçirecekleri netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilini ailesiyle birlikte memleketi Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geleneksel olarak bayramı kendi memleketi olan Manisa'da karşılayacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise bayram boyunca başkent Ankara'da bulunacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.
Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.
DHA
