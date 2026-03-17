Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 2028 yolunda bu kez geri adım atmayacağı iddia edildi. Gazeteci Zafer Şahin’in paylaştığı kulis bilgilerine göre Yavaş, geçmiş seçimlerdeki "Kılıçdaroğlu engeline" dikkat çekerek, bu kez anket sonuçlarını işaret etti. CHP lideri Özgür Özel ile arasındaki farka vurgu yaptığı öne sürülen Yavaş’ın "Kimseyi dinlemem, aday olurum" dediği iddiası siyasetin gündemine bomba gibi düştü.

Türkiye 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonomik verileri ve yerel başarıları konuşurken, Ankara kulislerinden sızan bir iddia tüm gündemi değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu kez "mutlak adaylık" iradesi sergileyeceği öne sürüldü.

Gazeteci Zafer Şahin’in aktardığı bilgilere göre Yavaş, yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde bir önceki seçim sürecine dair özeleştirilerde bulundu.

İddiaya göre Yavaş, "Geçen seçimlerde Kemal Bey’i çok uyardım. Benim ya da Ekrem İmamoğlu’nun aday olması gerektiğini söyledim ama ikna edemedik. Biz de aday olmadık" diyerek geçmişteki sessizliğini bu gerekçeye dayandırdı.

Özgür Özel ile "Anket" Kıyaslaması

Zafer Şahin'in iddiaları arasındaki en dikkat çekici nokta ise Yavaş’ın mevcut CHP yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik tavrı oldu.

Şahin, Yavaş’ın adaylık için şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

“Anketlere bakılsın. Eğer Özgür Özel ile benim aramda anketlerde açık bir fark yok ise, yani Özgür Bey beni anketlerde geçemiyorsa, ben kimseyi dinlemem aday olurum.”

Bu çıkış, Mansur Yavaş’ın sadece parti içi dengelere değil, doğrudan halk nezdindeki popülaritesine güvendiğini gösteriyor.

Asal Araştırma’nın son anketinde (Şubat 2026) Yavaş’ın, İmamoğlu’nun yokluğunda %37.4 ile zirvede yer alması ve Özgür Özel’e 21 puan fark atması, bu iddiaların altını dolduran en güçlü veri olarak öne çıkıyor.

CHP Kulisleri Hareketli

Yavaş’ın bu kararlı tutumunun, CHP Genel Merkezi’nde nasıl karşılanacağı merak konusu. Parti içindeki "çok adaylı" görüntünün bir avantaja mı yoksa krize mi dönüşeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak anketler ve liderlerin vereceği yanıtlarla netleşecek.