Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç içi multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik düzenlemenin detaylarını anlattı. Bakan Çiftçi, ''Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak.'' diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında multimedya cihazları üzerinden kesilen cezaların iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu düzenlemenin temel amacının sürücülerin dikkatini dağıtacak unsurları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Çiftçi, yasağın iki ana kriteri olduğunu vurguladı:

Sistemin, sürüş halindeyken sürücünün görüş açısını engellememesi.



Sürüş sırasında herhangi bir video oynatıcı olarak kullanılmaması.





Yeni nesil araçlar muaf

Fabrika çıkışlı multimedya sistemine sahip araç sahiplerini rahatlatan Bakan Çiftçi, "Yeni nesil araçlar bu kurallara uygun tasarlanmıştır, bir sorun yok" dedi. Ancak sonradan monte edilen dev ekranlar, navigasyon sistemleri ve "Car Play" üniteleri için yönetmelik şartı aranacak.

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

"Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir. Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır.

Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgilide kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Konunun taraflarının da görüşlerini de alarak trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak bir şekilde uygulanabilecek gerekli yönetmelik çıkarılıncaya kadar düzenlemenin uygulanmasını da erteledik. 27 Şubattan bu yana uygulanan cezaları da iptal ettik."

Multimedya neden yasak?

İçişleri Bakanlığı, 15 Mart 2026 tarihinde açıklama yaparak , araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik çıkana kadar durdurulduğunu bildirdi. Karar, aslında ceza affı da içeriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren multimedya cihazlar için yazılan cezalar da iptal edilecek. Burada dikkat edilmesi gereken konu, multimedya sistemlerini araçlara takmanın serbest bırakılmadığı. Sadece yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek. Sürücülerin, araçlarına yönetmelik çıkana kadar bu tür sistemleri taktırmamasında yarar var.

Araçlarda hangi multimedya cihazlar yasak?

Araç içlerine büyük ekran navigasyon sistemleri takmak, dev car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, büyük boy televizyon ekranları takmak, karışık renkli ışık sistemleri kullanmak yasak, Bu değişikliklerin tümü, yani aracı aslından farklı hele getiren sistemler yönetmelik hükümlerine göre izin alınarak yapılması gereken değişiklikler ve ruhsata işlenmeli.

Araç içindeki sonradan eklenen multimedya sistemlerinin tümü, görüşü engellediği sürece yasak kapsamında. Bu sistemler şöyle: