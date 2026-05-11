  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var!

Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var!

Güncelleme:

Eskişehir'da bir parkta bir araya gelen 3 kız çocuğu arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. "Erkek arkadaş" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen arbedede, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 çocuk vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güller Sokak üzerinde bulunan bir parkta buluşan yaşları küçük üç kız çocuğu arasındaki sözlü tartışma, bıçaklı saldırıyla noktalandı.

Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre; Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) isimli gençler, iddiaya göre "erkek arkadaş" meselesi yüzünden parkta bir araya geldi. Taraflar arasındaki sözlü atışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki S.Ü., yanında getirdiği bıçakla diğer iki arkadaşına saldırdı.

Hastanelere Sevk Edildiler

Yaşanan arbede sırasında Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. de parmaklarından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, S.Ü. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kavganın çıkış nedenine dair detaylı araştırma başlatıldı. Yaşları küçük olan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, emniyet birimleri olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler eskişehir Büyükdere bıçaklı kavga Odunpazarı parkta kavga yaralama video kız çocuğu erkek meselesi kız meselesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!