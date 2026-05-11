Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var!

Eskişehir'da bir parkta bir araya gelen 3 kız çocuğu arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. "Erkek arkadaş" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen arbedede, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 çocuk vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güller Sokak üzerinde bulunan bir parkta buluşan yaşları küçük üç kız çocuğu arasındaki sözlü tartışma, bıçaklı saldırıyla noktalandı.

Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre; Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) isimli gençler, iddiaya göre "erkek arkadaş" meselesi yüzünden parkta bir araya geldi. Taraflar arasındaki sözlü atışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki S.Ü., yanında getirdiği bıçakla diğer iki arkadaşına saldırdı.

Hastanelere Sevk Edildiler

Yaşanan arbede sırasında Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. de parmaklarından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, S.Ü. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kavganın çıkış nedenine dair detaylı araştırma başlatıldı. Yaşları küçük olan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, emniyet birimleri olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

İHA