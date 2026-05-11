  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı!

Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı!

Güncelleme:

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., karnındaki devasa şişliği aylarca kabızlık zannetti. Nefes alamaz hale gelince acile koşan talihsiz kadının karnında, tıp literatürüne geçecek büyüklükte, tam 22 kilogramlık bir yumurtalık tümörü tespit edildi.

İstanbul’da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., hayatının şokunu bir sağlık muayenesinde yaşadı. Karın bölgesinde yaklaşık 3 aydır devam eden ve hızla büyüyen şişkinliği sık sık yaşadığı kabızlık sorununa bağlayan Ş.S., durumu ihmal edince karnı adeta "üçüz gebelik" boyutuna ulaştı.

Hareket edemez ve nefes alamaz hale gelince İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran kadının karnında 50 santimetre çapında ve 22 kilogram ağırlığında dev bir kitle tespit edildi.

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., karnındaki devasa şişliği aylarca kabızlık zannetti. Nefes alamaz hale gelince acile koşan talihsiz kadının karnında, tıp literatürüne geçecek büyüklükte, tam 22 kilogramlık bir yumurtalık tümörü tespit edildi.

6 Saatlik Zorlu Operasyonla Hayata Döndü

Hastanenin Jinekolojik Onkoloji bölümünde yapılan incelemelerde, kitlenin diyaframa ve akciğerlere baskı yaparak hastanın oksijen seviyesini düşürdüğü belirlendi. Op. Dr. Emin Erhan Dönmez ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyatla, dev kitle organlara zarar verilmeden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyata 79 kilo giren Ş.S., 22 kiloluk kitlenin alınmasıyla 57 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., karnındaki devasa şişliği aylarca kabızlık zannetti. Nefes alamaz hale gelince acile koşan talihsiz kadının karnında, tıp literatürüne geçecek büyüklükte, tam 22 kilogramlık bir yumurtalık tümörü tespit edildi.

"Nefesim Boğazımda Düğümleniyordu"

Yaşadığı süreci anlatan Ş.S., "Kabızlık diye düşündüm, doktora gitmekten korktum. Karın şişliğim o kadar büyüdü ki taş gibi sertleşti, boğazıma kadar çıkacak sandım. Nefes alamıyordum. Tek düşüncem yetim torunuma bakabilmekti. Şimdi çok rahatım, yeniden nefes alabiliyorum" sözleriyle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

 

Doktorlardan Kritik Uyarı: "Yumurtalık Tümörleri Sinsidir"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Emin Erhan Dönmez, yumurtalık tümörlerinin genellikle belirti vermeden, sinsice ilerlediğini vurguladı. Dr. Dönmez, "Kitle akciğerleri yukarı itmişti, hastamız uykusunda bile nefes zorluğu çekiyordu. Bu tür kitleler 2-3 ay gibi kısa sürede bu boyuta ulaşabiliyor. Karında şişlik, hazımsızlık, erken doyma veya tuvalet alışkanlıklarında değişiklik hisseden kadınlar mutlaka jinekolojik muayene yaptırmalıdır" dedi.

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., karnındaki devasa şişliği aylarca kabızlık zannetti. Nefes alamaz hale gelince acile koşan talihsiz kadının karnında, tıp literatürüne geçecek büyüklükte, tam 22 kilogramlık bir yumurtalık tümörü tespit edildi.

Hastalığın Belirtilerine Dikkat!

Uzmanlar, yumurtalık tümörlerinin meme ve rahim kanserine göre daha az görüldüğünü ancak sinsi ilerlediği için vakaların %75'inin ileri evrede yakalandığını belirtiyor. Yıllık düzenli jinekolojik kontrollerin hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler 22 kilo tümör tümör yumurtalık kanseri yumurtalık kanseri belirtileri yumurtalık kanser karın şişkinliği dev kitle jinekolojik onkoloji onkoloji video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!