Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı!

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., karnındaki devasa şişliği aylarca kabızlık zannetti. Nefes alamaz hale gelince acile koşan talihsiz kadının karnında, tıp literatürüne geçecek büyüklükte, tam 22 kilogramlık bir yumurtalık tümörü tespit edildi.

İstanbul’da yaşayan 62 yaşındaki Ş.S., hayatının şokunu bir sağlık muayenesinde yaşadı. Karın bölgesinde yaklaşık 3 aydır devam eden ve hızla büyüyen şişkinliği sık sık yaşadığı kabızlık sorununa bağlayan Ş.S., durumu ihmal edince karnı adeta "üçüz gebelik" boyutuna ulaştı.

Hareket edemez ve nefes alamaz hale gelince İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran kadının karnında 50 santimetre çapında ve 22 kilogram ağırlığında dev bir kitle tespit edildi.

6 Saatlik Zorlu Operasyonla Hayata Döndü

Hastanenin Jinekolojik Onkoloji bölümünde yapılan incelemelerde, kitlenin diyaframa ve akciğerlere baskı yaparak hastanın oksijen seviyesini düşürdüğü belirlendi. Op. Dr. Emin Erhan Dönmez ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyatla, dev kitle organlara zarar verilmeden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ameliyata 79 kilo giren Ş.S., 22 kiloluk kitlenin alınmasıyla 57 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

"Nefesim Boğazımda Düğümleniyordu"

Yaşadığı süreci anlatan Ş.S., "Kabızlık diye düşündüm, doktora gitmekten korktum. Karın şişliğim o kadar büyüdü ki taş gibi sertleşti, boğazıma kadar çıkacak sandım. Nefes alamıyordum. Tek düşüncem yetim torunuma bakabilmekti. Şimdi çok rahatım, yeniden nefes alabiliyorum" sözleriyle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Doktorlardan Kritik Uyarı: "Yumurtalık Tümörleri Sinsidir"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Emin Erhan Dönmez, yumurtalık tümörlerinin genellikle belirti vermeden, sinsice ilerlediğini vurguladı. Dr. Dönmez, "Kitle akciğerleri yukarı itmişti, hastamız uykusunda bile nefes zorluğu çekiyordu. Bu tür kitleler 2-3 ay gibi kısa sürede bu boyuta ulaşabiliyor. Karında şişlik, hazımsızlık, erken doyma veya tuvalet alışkanlıklarında değişiklik hisseden kadınlar mutlaka jinekolojik muayene yaptırmalıdır" dedi.

Hastalığın Belirtilerine Dikkat!

Uzmanlar, yumurtalık tümörlerinin meme ve rahim kanserine göre daha az görüldüğünü ancak sinsi ilerlediği için vakaların %75'inin ileri evrede yakalandığını belirtiyor. Yıllık düzenli jinekolojik kontrollerin hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı.

