  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır!

Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır!

Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır!
Güncelleme:

Ev sahibinin "Kirayı eşimin hesabına yatır" ricası, kiracının sonu olabilir! Hukukçular, kira sözleşmesinde adı geçmeyen üçüncü kişilere (eş, çocuk, akraba) yapılan ödemelerin borcu yasal olarak sonlandırmadığı ve tahliye riski doğurduğu konusunda uyarıyor.

Türkiye’de kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Çoğu zaman "masum" bir rica gibi görünen, kiranın ev sahibinin yakınına yatırılması durumu, kiracıları hukuk karşısında borçlu durumuna düşürüyor. Uzmanlar uyarıyor: Sözleşmede ismi olmayan birine yapılan ödeme, hukuki bir geçerlilik taşımıyor.

Hukuki Risk: Borç Bitmiş Sayılmıyor

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, kira sözleşmesinde "kiraya veren" olarak belirtilen kişi dışında kimseye ödeme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ev sahibinin eşi veya çocuğu dahi olsa, üçüncü kişilere yapılan havaleler yasal olarak kira borcunu kapatmıyor. Bu durum, mülk sahibine "kira ödenmedi" gerekçesiyle icra takibi başlatma ve tahliye davası açma hakkı tanıyor.

Elden Kira Ödemeye Ceza Yağmuru

2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira ödemelerinde banka veya PTT kullanımı zorunlu hale getirildi.

Kirayı elden teslim edenleri bekleyen cezalar ise dudak uçuklatıyor:

- Kira bedelinin %10’u miktarında ceza kesiliyor.
- Birinci sınıf tüccarlar için en az 28 bin TL,
- İkinci sınıf tüccarlar için en az 14 bin TL,
- Diğer mükellefler (normal vatandaşlar) için en az 7 bin TL ceza uygulanıyor.

Mağdur Olmamak İçin Ne Yapılmalı?

Avukat Gezgin, kiracıların kendilerini güvenceye almaları için şu adımları izlemesini öneriyor:

- Ödeme, mutlaka sözleşmedeki mülk sahibinin adına kayıtlı IBAN numarasına yapılmalıdır.
- Eğer ödeme bir yakına yapılacaksa, bu durum mutlaka ana sözleşmeye ek bir protokol veya yazılı bir belge ile kayıt altına alınmalıdır.
- Banka havalesi yapılırken açıklama kısmına hangi ay ve yılın kira bedeli olduğu net bir şekilde yazılmalıdır. (Örn: 2026 Mayıs Ayı Kira Bedeli)

Kira ödemelerinde usulsüzlük yapılması, ev sahibinin "iyi niyetli" talebi olsa dahi günün sonunda kiracının tahliye şokuyla karşılaşmasına neden olabilir.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler kira konut iş yeri tahliye tahliye nedenleri kira ödemesi elden kira ödemesi cezası elden kira ödeme cezası kira sözleşmesi ev sahibi kiracı IBAN
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!