Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır!

Ev sahibinin "Kirayı eşimin hesabına yatır" ricası, kiracının sonu olabilir! Hukukçular, kira sözleşmesinde adı geçmeyen üçüncü kişilere (eş, çocuk, akraba) yapılan ödemelerin borcu yasal olarak sonlandırmadığı ve tahliye riski doğurduğu konusunda uyarıyor.

Türkiye’de kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Çoğu zaman "masum" bir rica gibi görünen, kiranın ev sahibinin yakınına yatırılması durumu, kiracıları hukuk karşısında borçlu durumuna düşürüyor. Uzmanlar uyarıyor: Sözleşmede ismi olmayan birine yapılan ödeme, hukuki bir geçerlilik taşımıyor.

Hukuki Risk: Borç Bitmiş Sayılmıyor

Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Muaz Gezgin, kira sözleşmesinde "kiraya veren" olarak belirtilen kişi dışında kimseye ödeme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ev sahibinin eşi veya çocuğu dahi olsa, üçüncü kişilere yapılan havaleler yasal olarak kira borcunu kapatmıyor. Bu durum, mülk sahibine "kira ödenmedi" gerekçesiyle icra takibi başlatma ve tahliye davası açma hakkı tanıyor.

Elden Kira Ödemeye Ceza Yağmuru

2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira ödemelerinde banka veya PTT kullanımı zorunlu hale getirildi.

Kirayı elden teslim edenleri bekleyen cezalar ise dudak uçuklatıyor:

- Kira bedelinin %10’u miktarında ceza kesiliyor.

- Birinci sınıf tüccarlar için en az 28 bin TL,

- İkinci sınıf tüccarlar için en az 14 bin TL,

- Diğer mükellefler (normal vatandaşlar) için en az 7 bin TL ceza uygulanıyor.

Mağdur Olmamak İçin Ne Yapılmalı?

Avukat Gezgin, kiracıların kendilerini güvenceye almaları için şu adımları izlemesini öneriyor:

- Ödeme, mutlaka sözleşmedeki mülk sahibinin adına kayıtlı IBAN numarasına yapılmalıdır.

- Eğer ödeme bir yakına yapılacaksa, bu durum mutlaka ana sözleşmeye ek bir protokol veya yazılı bir belge ile kayıt altına alınmalıdır.

- Banka havalesi yapılırken açıklama kısmına hangi ay ve yılın kira bedeli olduğu net bir şekilde yazılmalıdır. (Örn: 2026 Mayıs Ayı Kira Bedeli)

Kira ödemelerinde usulsüzlük yapılması, ev sahibinin "iyi niyetli" talebi olsa dahi günün sonunda kiracının tahliye şokuyla karşılaşmasına neden olabilir.

İHA