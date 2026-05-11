Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında hareketli günler devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan motorin indiriminin ardından, petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş ve döviz kuru etkisiyle fiyatlar yeniden artışa geçiyor.
ABD ve İran arasındaki gerilimin enerji piyasaları üzerindeki baskısı sürerken, petrol fiyatlarındaki dalgalanma doğrudan akaryakıt tabelalarına yansıyor.
Hafta sonu motorine uygulanan ve bir nebze olsun nefes aldıran indirimin ardından, piyasadan yeni bir zam haberi geldi.
Zammın Bir Kısmı ÖTV’den Karşılanacak
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda yaklaşık 2 lira 71 kuruşluk bir fiyat artışı hesaplandı. Ancak "Eşel Mobil" sistemi kapsamında bu artışın 1,62 TL’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak. Kur farkının da eklenmesiyle birlikte, vatandaşın cebine yansıyacak net zam miktarı litre başına 1,12 TL olacak.
Akdeniz Dizel Kontratı Fiyatları Tetikledi
Cumartesi günü gerçekleşen indirimde, 7,17 TL'lik düşüşün 5,51 TL'si pompaya yansıtılmıştı. Ancak küresel piyasalarda yükselen Akdeniz dizel kontratı fiyatlama formülü, indirimin etkisini kısa sürede sildi. Yeni zamla birlikte motorin fiyatları yeniden yukarı yönlü ivme kazandı.
İstanbul’da Güncel Rakamlar Ne Durumda? Zam öncesinde İstanbul Avrupa yakasında güncel fiyatlar şu şekilde
Yarın gece yarısından itibaren uygulanacak 1,12 TL'lik artışla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 67 lirayı aşması bekleniyor.
İşte 11 Mayıs Pazartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|63.81 TL
|66.25 TL
|33.89 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|63.67 TL
|66.11 TL
|33.29 TL
|ANKARA
|64.78 TL
|67.38 TL
|33.87 TL
|IZMIR
|65.06 TL
|67.65 TL
|33.69 TL
|ADANA
|65.62 TL
|68.22 TL
|34.21 TL
|ADIYAMAN
|65.95 TL
|68.56 TL
|34.34 TL
|AFYON
|65.93 TL
|68.63 TL
|33.74 TL
|AGRI
|66.34 TL
|68.93 TL
|35.09 TL
|AKSARAY
|65.70 TL
|68.30 TL
|33.71 TL
|AMASYA
|65.37 TL
|67.95 TL
|34.49 TL
|ANTALYA
|66.01 TL
|68.71 TL
|33.94 TL
|ARDAHAN
|65.84 TL
|68.43 TL
|34.79 TL
|ARTVIN
|65.65 TL
|68.24 TL
|35.34 TL
|AYDIN
|65.30 TL
|67.89 TL
|33.84 TL
|BALIKESIR
|65.38 TL
|67.97 TL
|33.39 TL
|BARTIN
|65.10 TL
|67.49 TL
|33.55 TL
|BATMAN
|66.25 TL
|68.95 TL
|34.44 TL
|BAYBURT
|65.55 TL
|68.14 TL
|34.59 TL
|BILECIK
|64.74 TL
|67.13 TL
|33.29 TL
|BINGOL
|66.39 TL
|69.09 TL
|34.59 TL
|BITLIS
|66.39 TL
|69.09 TL
|34.51 TL
|BOLU
|64.85 TL
|67.23 TL
|33.70 TL
|BURDUR
|65.85 TL
|68.55 TL
|33.89 TL
|BURSA
|64.86 TL
|67.25 TL
|33.29 TL
|CANAKKALE
|65.43 TL
|68.02 TL
|33.49 TL
|CANKIRI
|65.20 TL
|67.79 TL
|34.10 TL
|CORUM
|65.38 TL
|67.97 TL
|34.04 TL
|DENIZLI
|65.56 TL
|68.15 TL
|33.59 TL
|DIYARBAKIR
|66.26 TL
|68.96 TL
|34.56 TL
|DUZCE
|64.69 TL
|67.08 TL
|33.55 TL
|EDIRNE
|64.91 TL
|67.52 TL
|33.99 TL
|ELAZIG
|66.38 TL
|69.08 TL
|34.31 TL
|ERZINCAN
|65.79 TL
|68.38 TL
|34.59 TL
|ERZURUM
|65.84 TL
|68.43 TL
|34.49 TL
|ESKISEHIR
|65.06 TL
|67.45 TL
|33.39 TL
|GAZIANTEP
|65.74 TL
|68.35 TL
|33.91 TL
|GIRESUN
|65.59 TL
|68.18 TL
|34.49 TL
|GUMUSHANE
|65.55 TL
|68.14 TL
|34.59 TL
|HAKKARI
|66.41 TL
|69.11 TL
|35.17 TL
|HATAY
|65.48 TL
|68.09 TL
|34.01 TL
|IGDIR
|66.35 TL
|68.94 TL
|35.09 TL
|ISPARTA
|65.92 TL
|68.62 TL
|33.84 TL
|KAHRAMANMARAS
|65.75 TL
|68.36 TL
|34.14 TL
|KARABUK
|65.13 TL
|67.52 TL
|33.55 TL
|KARAMAN
|65.68 TL
|68.28 TL
|34.31 TL
|KARS
|65.85 TL
|68.44 TL
|34.89 TL
|KASTAMONU
|65.48 TL
|68.07 TL
|34.55 TL
|KAYSERI
|65.78 TL
|68.38 TL
|33.81 TL
|KILIS
|65.49 TL
|68.10 TL
|34.21 TL
|KIRIKKALE
|65.08 TL
|67.67 TL
|33.72 TL
|KIRKLARELI
|64.89 TL
|67.50 TL
|33.89 TL
|KIRSEHIR
|65.14 TL
|67.73 TL
|33.82 TL
|KOCAELI
|64.23 TL
|66.62 TL
|33.09 TL
|KONYA
|65.79 TL
|68.54 TL
|33.91 TL
|KUTAHYA
|65.71 TL
|68.12 TL
|33.84 TL
|MALATYA
|65.96 TL
|68.57 TL
|34.37 TL
|MANISA
|65.14 TL
|67.73 TL
|33.74 TL
|MARDIN
|66.29 TL
|68.99 TL
|34.34 TL
|MERSIN
|65.61 TL
|68.21 TL
|34.51 TL
|MUGLA
|65.56 TL
|68.15 TL
|33.74 TL
|MUS
|66.40 TL
|69.10 TL
|34.68 TL
|NEVSEHIR
|65.69 TL
|68.29 TL
|33.91 TL
|NIGDE
|65.63 TL
|68.23 TL
|33.71 TL
|ORDU
|65.38 TL
|67.96 TL
|34.09 TL
|OSMANIYE
|65.48 TL
|68.09 TL
|34.34 TL
|RIZE
|65.53 TL
|68.12 TL
|34.59 TL
|SAKARYA
|64.53 TL
|66.92 TL
|33.19 TL
|SAMSUN
|65.36 TL
|67.94 TL
|34.09 TL
|SANLIURFA
|65.94 TL
|68.55 TL
|34.36 TL
|SIIRT
|66.28 TL
|68.98 TL
|34.54 TL
|SINOP
|65.42 TL
|68.00 TL
|34.59 TL
|SIRNAK
|66.39 TL
|69.09 TL
|34.75 TL
|SIVAS
|65.79 TL
|68.38 TL
|34.39 TL
|TEKIRDAG
|64.49 TL
|67.10 TL
|33.69 TL
|TOKAT
|65.43 TL
|68.01 TL
|34.59 TL
|TRABZON
|65.52 TL
|68.11 TL
|34.19 TL
|TUNCELI
|66.39 TL
|69.09 TL
|34.91 TL
|USAK
|65.56 TL
|68.15 TL
|33.85 TL
|VAN
|66.36 TL
|68.98 TL
|34.41 TL
|YALOVA
|64.54 TL
|66.93 TL
|33.19 TL
|YOZGAT
|65.47 TL
|68.06 TL
|34.02 TL
|ZONGULDAK
|65.05 TL
|67.44 TL
|33.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
