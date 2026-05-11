Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında hareketli günler devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan motorin indiriminin ardından, petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş ve döviz kuru etkisiyle fiyatlar yeniden artışa geçiyor.

ABD ve İran arasındaki gerilimin enerji piyasaları üzerindeki baskısı sürerken, petrol fiyatlarındaki dalgalanma doğrudan akaryakıt tabelalarına yansıyor.

Hafta sonu motorine uygulanan ve bir nebze olsun nefes aldıran indirimin ardından, piyasadan yeni bir zam haberi geldi.

Zammın Bir Kısmı ÖTV’den Karşılanacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda yaklaşık 2 lira 71 kuruşluk bir fiyat artışı hesaplandı. Ancak "Eşel Mobil" sistemi kapsamında bu artışın 1,62 TL’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak. Kur farkının da eklenmesiyle birlikte, vatandaşın cebine yansıyacak net zam miktarı litre başına 1,12 TL olacak.

Akdeniz Dizel Kontratı Fiyatları Tetikledi

Cumartesi günü gerçekleşen indirimde, 7,17 TL'lik düşüşün 5,51 TL'si pompaya yansıtılmıştı. Ancak küresel piyasalarda yükselen Akdeniz dizel kontratı fiyatlama formülü, indirimin etkisini kısa sürede sildi. Yeni zamla birlikte motorin fiyatları yeniden yukarı yönlü ivme kazandı.

İstanbul’da Güncel Rakamlar Ne Durumda? Zam öncesinde İstanbul Avrupa yakasında güncel fiyatlar şu şekilde

Yarın gece yarısından itibaren uygulanacak 1,12 TL'lik artışla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 67 lirayı aşması bekleniyor.

İşte 11 Mayıs Pazartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 63.81 TL 66.25 TL 33.89 TL ISTANBUL (ANADOLU) 63.67 TL 66.11 TL 33.29 TL ANKARA 64.78 TL 67.38 TL 33.87 TL IZMIR 65.06 TL 67.65 TL 33.69 TL ADANA 65.62 TL 68.22 TL 34.21 TL ADIYAMAN 65.95 TL 68.56 TL 34.34 TL AFYON 65.93 TL 68.63 TL 33.74 TL AGRI 66.34 TL 68.93 TL 35.09 TL AKSARAY 65.70 TL 68.30 TL 33.71 TL AMASYA 65.37 TL 67.95 TL 34.49 TL ANTALYA 66.01 TL 68.71 TL 33.94 TL ARDAHAN 65.84 TL 68.43 TL 34.79 TL ARTVIN 65.65 TL 68.24 TL 35.34 TL AYDIN 65.30 TL 67.89 TL 33.84 TL BALIKESIR 65.38 TL 67.97 TL 33.39 TL BARTIN 65.10 TL 67.49 TL 33.55 TL BATMAN 66.25 TL 68.95 TL 34.44 TL BAYBURT 65.55 TL 68.14 TL 34.59 TL BILECIK 64.74 TL 67.13 TL 33.29 TL BINGOL 66.39 TL 69.09 TL 34.59 TL BITLIS 66.39 TL 69.09 TL 34.51 TL BOLU 64.85 TL 67.23 TL 33.70 TL BURDUR 65.85 TL 68.55 TL 33.89 TL BURSA 64.86 TL 67.25 TL 33.29 TL CANAKKALE 65.43 TL 68.02 TL 33.49 TL CANKIRI 65.20 TL 67.79 TL 34.10 TL CORUM 65.38 TL 67.97 TL 34.04 TL DENIZLI 65.56 TL 68.15 TL 33.59 TL DIYARBAKIR 66.26 TL 68.96 TL 34.56 TL DUZCE 64.69 TL 67.08 TL 33.55 TL EDIRNE 64.91 TL 67.52 TL 33.99 TL ELAZIG 66.38 TL 69.08 TL 34.31 TL ERZINCAN 65.79 TL 68.38 TL 34.59 TL ERZURUM 65.84 TL 68.43 TL 34.49 TL ESKISEHIR 65.06 TL 67.45 TL 33.39 TL GAZIANTEP 65.74 TL 68.35 TL 33.91 TL GIRESUN 65.59 TL 68.18 TL 34.49 TL GUMUSHANE 65.55 TL 68.14 TL 34.59 TL HAKKARI 66.41 TL 69.11 TL 35.17 TL HATAY 65.48 TL 68.09 TL 34.01 TL IGDIR 66.35 TL 68.94 TL 35.09 TL ISPARTA 65.92 TL 68.62 TL 33.84 TL KAHRAMANMARAS 65.75 TL 68.36 TL 34.14 TL KARABUK 65.13 TL 67.52 TL 33.55 TL KARAMAN 65.68 TL 68.28 TL 34.31 TL KARS 65.85 TL 68.44 TL 34.89 TL KASTAMONU 65.48 TL 68.07 TL 34.55 TL KAYSERI 65.78 TL 68.38 TL 33.81 TL KILIS 65.49 TL 68.10 TL 34.21 TL KIRIKKALE 65.08 TL 67.67 TL 33.72 TL KIRKLARELI 64.89 TL 67.50 TL 33.89 TL KIRSEHIR 65.14 TL 67.73 TL 33.82 TL KOCAELI 64.23 TL 66.62 TL 33.09 TL KONYA 65.79 TL 68.54 TL 33.91 TL KUTAHYA 65.71 TL 68.12 TL 33.84 TL MALATYA 65.96 TL 68.57 TL 34.37 TL MANISA 65.14 TL 67.73 TL 33.74 TL MARDIN 66.29 TL 68.99 TL 34.34 TL MERSIN 65.61 TL 68.21 TL 34.51 TL MUGLA 65.56 TL 68.15 TL 33.74 TL MUS 66.40 TL 69.10 TL 34.68 TL NEVSEHIR 65.69 TL 68.29 TL 33.91 TL NIGDE 65.63 TL 68.23 TL 33.71 TL ORDU 65.38 TL 67.96 TL 34.09 TL OSMANIYE 65.48 TL 68.09 TL 34.34 TL RIZE 65.53 TL 68.12 TL 34.59 TL SAKARYA 64.53 TL 66.92 TL 33.19 TL SAMSUN 65.36 TL 67.94 TL 34.09 TL SANLIURFA 65.94 TL 68.55 TL 34.36 TL SIIRT 66.28 TL 68.98 TL 34.54 TL SINOP 65.42 TL 68.00 TL 34.59 TL SIRNAK 66.39 TL 69.09 TL 34.75 TL SIVAS 65.79 TL 68.38 TL 34.39 TL TEKIRDAG 64.49 TL 67.10 TL 33.69 TL TOKAT 65.43 TL 68.01 TL 34.59 TL TRABZON 65.52 TL 68.11 TL 34.19 TL TUNCELI 66.39 TL 69.09 TL 34.91 TL USAK 65.56 TL 68.15 TL 33.85 TL VAN 66.36 TL 68.98 TL 34.41 TL YALOVA 64.54 TL 66.93 TL 33.19 TL YOZGAT 65.47 TL 68.06 TL 34.02 TL ZONGULDAK 65.05 TL 67.44 TL 33.95 TL

