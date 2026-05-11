  4. Trafikteki ters yön teröristi kamerada! Bir facianın eşiğinden dönüldü!

Edirne Otogar bağlantı yolunda yaşanan akılalmaz olayda, bir otomobil ters yöne girerek trafiği felç etti. Karşı yönden gelen araçların üzerine son hızla giden ve üstüne bir de selektör yaparak yol isteyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Edirne’de dün öğle saatlerinde yaşanan trafik ihlali, bu kadarına da "pes" dedirtti. Otogar bağlantı yolunda seyreden sürücüler, karşılarında son hızla gelen yabancı plakalı bir aracı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Trafik güvenliğini tamamen hiçe sayan sürücü, kilometrelerce ters yönde ilerleyerek faciaya davetiye çıkardı.

Hem Hızlı Hem Pişkin!

İddiaya göre, yanlış yöne girmesine rağmen durmak yerine hızını artıran yabancı plakalı otomobil sürücüsü, karşıdan normal yolunda gelen araçlara bir de selektör yaparak yol vermelerini istedi. Kendi şeridinde üzerine doğru gelen aracı gören sürücüler, ani manevralar ve sert frenlerle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

O Anlar Araç Kamerasında

Trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çeken o korku dolu anlar, başka bir aracın iç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yüksek hızla ters yönde ilerlediği ve karşıdaki araçların panikle sağa sola kaçıştığı net bir şekilde görülüyor. Çevredeki sürücülerin kornalarla tepki gösterdiği şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu.

Emniyet Harekete Geçti

Sosyal medyada ve haber kanallarında büyük tepki toplayan görüntülerin ardından, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç kamerasındaki görüntülerden yola çıkarak yabancı plakalı aracın kimliğini ve sürücüsünü tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye ağır para cezası uygulanması bekleniyor.

İHA

Etiketler edirne trafik ters yön ters yön dehşeti otogar yolu trafik terörü yabancı plakalı araç araç kamerası araç kamerası görüntüleri video
