Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olma hayaliyle biriktirdiği paraların, güvendiği bir dostu tarafından nasıl buhar edildiğini ilk kez anlattı. Tapu aşamasında gelen bir telefonla tüm gerçeği öğrendi ve dünyası başına yıkıldı.

'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bilal' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Onur Buldu, hayatının en acı tecrübesini izleyicilerle paylaştı. Katıldığı bir programda, birikimlerini değerlendirmek isterken "en yakın" dediği bir arkadaşının ihanetine uğradığını itiraf eden Buldu, magazin dünyasında gündem yarattı.

"Güvendim, Taksit Taksit Gönderdim"

Alper Kul’un YouTube kanalında yayınlanan ‘Naptın O İşleri’ programına konuk olan ünlü oyuncu, dolandırılma sürecini şu sözlerle aktardı: "Bir ev almak için taksitli bir ödeme planına girdim. Bir arkadaşım aracılığıyla müteahhitle tanıştım. Arkadaşıma güvenip, çalıştıkça taksit taksit paraları ona yolluyordum. O da müteahhide ödeyecekti. Meğer arkadaşım o paraların hepsini kendi yiyormuş."

Acı Gerçek Müteahhidin Telefonuyla Ortaya Çıktı

Tüm ödemeleri tamamladığını ve evinin sahibi olduğunu sanan Buldu, aldığı bir telefonla hayatının şokunu yaşadı. Müteahhidin kendisini arayıp, "Sen saf bir oğlana benziyorsun, ne zaman ödeme yapacaksın?" demesiyle gerçeği anlayan Buldu, "Ağabey ben hepsini ödedim" cevabını verse de paranın hiçbir zaman inşaat firmasına ulaşmadığını öğrendi.

"Uğur Bilgin Yanımdaydı, O An Yıkıldım"

Bu acı haberi aldığı an yanında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in olduğunu söyleyen Onur Buldu, yaşadığı duygusal çöküşü şu cümlelerle özetledi: "O an orada yıkıldım. Uğur sonradan bana, 'Birini kaybettik sandım' dedi. Benim için gerçekten rezalet ve unutulmaz bir süreçti."

Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve kızı Masal ile babalık heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, bu olayı hayatının en pahalı "dostluk dersi" olarak nitelendirdi.