Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı!

Nevşehir'de görülen bir davada, tutanak kavgası sonrası verilen 'disiplin hapsi' cezası Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Yüksek Mahkeme, itiraz yolu kapalı olan bu cezayı "hak ihlali" sayarak milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. Hakimle tartışınca hapse giren başvurucuya 50 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkeme salonlarında sıkça yaşanan "disiplin hapsi" uygulamalarına ilişkin hukuk dersi niteliğinde bir karara imza attı.

Nevşehir’de yaşanan bir olay üzerinden verilen karar, artık duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle verilen hapis cezalarının denetimsiz kalamayacağını tescilledi.

Tutanak Tartışması Hapse Götürdü

Olay, Nevşehir’de görülen bir dava sırasında patlak verdi. Bir sanık, tanık beyanının tutanağa yanlış geçirildiğini ileri sürerek mahkeme başkanıyla tartıştı. Duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılan sanık, hakim kararıyla bir gün disiplin hapsine çarptırıldı. İtiraz yolu kapalı olan bu cezayı çeken vatandaş, özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığı ve kararı denetletecek bir merci bulamadığı gerekçesiyle soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı.

AYM: "İtiraz Yolunun Olmaması Hak İhlalidir"

Bireysel başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, hürriyeti kısıtlayan her türlü yaptırımın mutlaka yargısal bir denetime tabi olması gerektiğini vurguladı. Kararda, disiplin hapsi gibi doğrudan özgürlüğe müdahale eden kararların "kesin" olmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı belirtildi.

50 Bin TL Tazminat Ödenecek

Başvurucunun "hükmün denetlenmesini talep etme hakkının" ihlal edildiğine hükmeden AYM, mağduriyetin giderilmesi için 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar, bundan sonra mahkemelerde verilecek disiplin hapsi cezalarına karşı itiraz yolunun açılmasına yönelik hukuki bir zemin oluşturdu.

