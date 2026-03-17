  3. 27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi

27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi

27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, mülkiyeti Hazine’ye ait 55 taşınmaz için özelleştirme süreci resmen başladı. 27 ili kapsayan bu kritik kararda satış yöntemleri, son tarih ve elde edilecek gelirin nereye aktarılacağı netleşti. İşte özelleştirme kapsamındaki taşınmazların tam listesi ve özelleştirme takvimi..

Türkiye genelinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlarla ilgili önemli bir adım atıldı. 17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin de bulunduğu 27 farklı ildeki toplam 55 taşınmaz özelleştirme programına dahil edildi.

Özelleştirme Yöntemleri ve Takvim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülecek olan süreçte tek bir modelle sınırlı kalınmayacak.

Karara göre taşınmazlar; doğrudan satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işletme haklarının devredilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılarak ekonomiye kazandırılacak. Belirlenen takvime göre tüm işlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Gelir Sağlık Altyapısına Aktarılacak

Özelleştirme işlemlerinden sağlanacak net gelir, gerekli giderler düşüldükten sonra doğrudan Sağlık Bakanlığı bütçesine aktarılacak. Bu kaynak, Türkiye genelindeki yeni sağlık tesisi yatırımları ve mevcut hastanelerin modernizasyon çalışmaları için can suyu olacak.

Hangi İlleri Kapsıyor?

Özelleştirme kapsamına alınan 27 il arasında sanayi ve turizm bölgelerindeki stratejik araziler ön plana çıkıyor.

İşte özelleştirme kapsamındaki taşınmazların tam listesi ve parsel bilgileri...

Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınacak Taşınmaz Listesi
Sıra İl İlçe Mahalle Ada Parsel
1 Adıyaman Merkez Barbaros 2825 4
2 Afyonkarahisar Emirdağ Çilli 408 2
3 Afyonkarahisar Merkez Kumartaş (Erenler)   2290
4 Ağrı Merkez Yavuz 174 95
5 Amasya Suluova Hürriyet 1093 6
6 Ankara Sincan Saraycık 102197 2
7 Ankara Pursaklar Pursaklarköyü 95740 2
8 Aydın Çine Şevketiye 259 9
9 Aydın Efeler Hasan Efendi 323 5
10 Balıkesir Kepsut Camicedit 337 1
11 Balıkesir Marmara Yenimahalle 174 2
12 Balıkesir Savaştepe İstiklal 1040 1
13 Bolu Merkez Karacasu 150 10
14 Bursa Nilüfer Fethiye 1887 3
15 Bursa Yenişehir Yenigün 469 14
16 Bursa Yıldırım Ertuğrulgazi 1879 6
17 Bursa Yıldırım Samanlı 3540 241
18 Bursa Yıldırım Samanlı 3543 154
19 Bursa Yıldırım 152 Evler 7342 6
20 Çorum Merkez Yavruturna 776 7
21 Erzurum Palandöken Köşk 192 512
22 Erzurum Yakutiye Dere 684 22
23 Eskişehir Odunpazarı Yenidoğan 28773 1
24 Iğdır Tuzluca Cumhuriyet 114 16
25 İstanbul Ataşehir Esatpaşa 2528 1
26 İstanbul Kadıköy Mecidiye 984 10
27 İstanbul Kadıköy Merdivenköy 873 21
28 İstanbul Kartal Soğanlık Yeni 10973 74
29 İstanbul Kartal Yukarı 11417 30
30 İstanbul Pendik Yayalar 10350 8
31 İstanbul Şişli Teşvikiye 834 25
32 İzmir Aliağa Kurtuluş 1487 3
33 İzmir Selçuk Atatürk 374 1
34 Kahramanmaraş Afşin Yeşilyurt 381 25
35 Kastamonu Araç Yeşil 354 47
36 Kastamonu Merkez Aktekke 2980 2
37 Kayseri Melikgazi Erenköy 10442 5
38 Kocaeli İzmit Gündoğdu 825 1
39 Kocaeli Körfez Yarımca 1928 5
40 Kütahya Merkez Siner 175 1
41 Manisa Yunusemre Muradiye   4237
42 Mersin Akdeniz İhsaniye 10861 8
43 Mersin Tarsus İsmetpaşa 631 1
44 Mersin Tarsus Tekke 3374 52
45 Muğla Datça İskele 593 3
46 Muğla Milas Burgaz 22 22
47 Muğla Yatağan Yeni 746 36
48 Sakarya Adapazarı 15 Temmuz Camili 1531 1
49 Sakarya Adapazarı Korucuk 1732 1
50 Samsun Bafra Kızılırmak 237 2
51 Tekirdağ Ergene Cumhuriyet 365 179
52 Tekirdağ Ergene Ulaş 128 1
53 Tekirdağ Ergene Velimeşe 367 1
54 Tekirdağ Saray Kemalpaşa 510 2
55 Uşak Merkez Kalfa 135 57

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Ekranların güzel oyuncusu yakışıklı sevgilisiyle aşka geldi
Ekranların güzel oyuncusu yakışıklı sevgilisiyle aşka geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! ''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma! ''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma! Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı! Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti!