27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, mülkiyeti Hazine’ye ait 55 taşınmaz için özelleştirme süreci resmen başladı. 27 ili kapsayan bu kritik kararda satış yöntemleri, son tarih ve elde edilecek gelirin nereye aktarılacağı netleşti. İşte özelleştirme kapsamındaki taşınmazların tam listesi ve özelleştirme takvimi..
Türkiye genelinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlarla ilgili önemli bir adım atıldı. 17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin de bulunduğu 27 farklı ildeki toplam 55 taşınmaz özelleştirme programına dahil edildi.
Özelleştirme Yöntemleri ve Takvim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülecek olan süreçte tek bir modelle sınırlı kalınmayacak.
Karara göre taşınmazlar; doğrudan satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işletme haklarının devredilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılarak ekonomiye kazandırılacak. Belirlenen takvime göre tüm işlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.
Gelir Sağlık Altyapısına Aktarılacak
Özelleştirme işlemlerinden sağlanacak net gelir, gerekli giderler düşüldükten sonra doğrudan Sağlık Bakanlığı bütçesine aktarılacak. Bu kaynak, Türkiye genelindeki yeni sağlık tesisi yatırımları ve mevcut hastanelerin modernizasyon çalışmaları için can suyu olacak.
Hangi İlleri Kapsıyor?
Özelleştirme kapsamına alınan 27 il arasında sanayi ve turizm bölgelerindeki stratejik araziler ön plana çıkıyor.
İşte özelleştirme kapsamındaki taşınmazların tam listesi ve parsel bilgileri...
|Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınacak Taşınmaz Listesi
|Sıra
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|1
|Adıyaman
|Merkez
|Barbaros
|2825
|4
|2
|Afyonkarahisar
|Emirdağ
|Çilli
|408
|2
|3
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Kumartaş (Erenler)
|2290
|4
|Ağrı
|Merkez
|Yavuz
|174
|95
|5
|Amasya
|Suluova
|Hürriyet
|1093
|6
|6
|Ankara
|Sincan
|Saraycık
|102197
|2
|7
|Ankara
|Pursaklar
|Pursaklarköyü
|95740
|2
|8
|Aydın
|Çine
|Şevketiye
|259
|9
|9
|Aydın
|Efeler
|Hasan Efendi
|323
|5
|10
|Balıkesir
|Kepsut
|Camicedit
|337
|1
|11
|Balıkesir
|Marmara
|Yenimahalle
|174
|2
|12
|Balıkesir
|Savaştepe
|İstiklal
|1040
|1
|13
|Bolu
|Merkez
|Karacasu
|150
|10
|14
|Bursa
|Nilüfer
|Fethiye
|1887
|3
|15
|Bursa
|Yenişehir
|Yenigün
|469
|14
|16
|Bursa
|Yıldırım
|Ertuğrulgazi
|1879
|6
|17
|Bursa
|Yıldırım
|Samanlı
|3540
|241
|18
|Bursa
|Yıldırım
|Samanlı
|3543
|154
|19
|Bursa
|Yıldırım
|152 Evler
|7342
|6
|20
|Çorum
|Merkez
|Yavruturna
|776
|7
|21
|Erzurum
|Palandöken
|Köşk
|192
|512
|22
|Erzurum
|Yakutiye
|Dere
|684
|22
|23
|Eskişehir
|Odunpazarı
|Yenidoğan
|28773
|1
|24
|Iğdır
|Tuzluca
|Cumhuriyet
|114
|16
|25
|İstanbul
|Ataşehir
|Esatpaşa
|2528
|1
|26
|İstanbul
|Kadıköy
|Mecidiye
|984
|10
|27
|İstanbul
|Kadıköy
|Merdivenköy
|873
|21
|28
|İstanbul
|Kartal
|Soğanlık Yeni
|10973
|74
|29
|İstanbul
|Kartal
|Yukarı
|11417
|30
|30
|İstanbul
|Pendik
|Yayalar
|10350
|8
|31
|İstanbul
|Şişli
|Teşvikiye
|834
|25
|32
|İzmir
|Aliağa
|Kurtuluş
|1487
|3
|33
|İzmir
|Selçuk
|Atatürk
|374
|1
|34
|Kahramanmaraş
|Afşin
|Yeşilyurt
|381
|25
|35
|Kastamonu
|Araç
|Yeşil
|354
|47
|36
|Kastamonu
|Merkez
|Aktekke
|2980
|2
|37
|Kayseri
|Melikgazi
|Erenköy
|10442
|5
|38
|Kocaeli
|İzmit
|Gündoğdu
|825
|1
|39
|Kocaeli
|Körfez
|Yarımca
|1928
|5
|40
|Kütahya
|Merkez
|Siner
|175
|1
|41
|Manisa
|Yunusemre
|Muradiye
|4237
|42
|Mersin
|Akdeniz
|İhsaniye
|10861
|8
|43
|Mersin
|Tarsus
|İsmetpaşa
|631
|1
|44
|Mersin
|Tarsus
|Tekke
|3374
|52
|45
|Muğla
|Datça
|İskele
|593
|3
|46
|Muğla
|Milas
|Burgaz
|22
|22
|47
|Muğla
|Yatağan
|Yeni
|746
|36
|48
|Sakarya
|Adapazarı
|15 Temmuz Camili
|1531
|1
|49
|Sakarya
|Adapazarı
|Korucuk
|1732
|1
|50
|Samsun
|Bafra
|Kızılırmak
|237
|2
|51
|Tekirdağ
|Ergene
|Cumhuriyet
|365
|179
|52
|Tekirdağ
|Ergene
|Ulaş
|128
|1
|53
|Tekirdağ
|Ergene
|Velimeşe
|367
|1
|54
|Tekirdağ
|Saray
|Kemalpaşa
|510
|2
|55
|Uşak
|Merkez
|Kalfa
|135
|57
