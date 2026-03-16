Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen törende konuşan kızı Tuna Ortaylı, babasının çalışma masasında yarım kalan tashihine ve birlikte yapamadıkları planlara değinerek gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman usta tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı için yıllarca kürsüsünde bilgilerini paylaştığı Galatasaray Üniversitesi’nde bir tören düzenlendi. Törene siyaset, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katılırken törende, hafızalara kazınan en çarpıcı an kızı Tuna Ortaylı’nın yürek burkan vedası oldu.
Törenin en duygusal anları, İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı’nın kürsüye çıktığı anlarda yaşandı. Babasının akademisyenlik kimliğini ve bilime olan tutkusunu anlatan Tuna Ortaylı, "Dün Kronik Kitap’taki odasına girdiğimde, masasının üzerinde kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Hayatını dolu dolu yaşamış ama doyamamış bu adamla; baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçirilecek çok vakit ve gülünecek çok an vardı" diyerek veda etti.
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Bugün burada babam İlber Ortaylı'nın yaptığı bütün işler arasında en kıymet verdiği akademisyenlik mesleği için bir şeyler söylemek istiyorum. Akademik kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok yerde hocalık yaptı. Konferans ve sempozyumlarda konuşmaları oldu. Sadece ülke için ulusalarası akademik camiada da çok sevilen ve sayılan bir meslektaşınız oldu. Öğrencilerinden büyük sevgi ve saygıyla söz ederdi. Çalışmaya başladığı ilk yıldan itibaren burada tanıdığı farklı kuşaklardan meslektaşlarıyla yaptığı derin entellektüel konuşmalardan çok besleniyordu. Kendi genç meslektaşları için övgülerde buluyordu. Onlarla akran gibi kahkahalarla gülerdi. Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tavsirini yapıyordu. Dün Kronik Kitap'taki odasına girdiğimde masanın üzerinde kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, gülünecek çok anlar vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hocayı düşününce kendisiyle yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur" diye konuştu.