CHP lideri Özgür Özel: ''Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 Milyon TL'lik serveti var!"

CHP lideri Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Bakan Gürlek’in mevcut taşınmazları ve gerçekleştirdiği alım-satımların toplam hacminin 452 milyon lirayı bulduğunu iddia eden Özel; İstanbul, Ankara ve İzmir’deki dairelerin tapu kayıtlarını tek tek açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir merakla beklenen basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına dair iddiaları kamuoyuna açıkladı.

Özel, Bakan Gürlek’in sahip olduğu mülklerin piyasa değerinin bir devlet memuru geliriyle açıklanamayacağını savunarak ağır eleştirilerde bulundu.

"11 Konut ve 1 Arsa Halen Elinde"

Özel’in iddialarına göre verilere göre, Akın Gürlek’in üzerine 11 adet konut ve 1 adet arsa var. Özel bu mülklerin toplam değerinin 325,5 milyon TL olduğunu ve taşınmazların Türkiye’nin 3 büyük ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaştığı belirtildi.

Sadece mevcut mülkleri değil, geçmişteki gayrimenkul hareketliliğine dair iddialarda da bulunan CHP lideri Özel Bakan Gürlek’in elden çıkardığı 4 konutun işlem tutarının 126,5 milyon lira olduğunu öne sürdü.

Özel "Küçük Turpun Büyük Marifetleri" dedi

Basın toplantısında tapu kayıtlarını tek tek gösteren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Adalet Bakanı’nın, bu kadar kısa sürede bu denli devasa bir mal varlığına ulaşması normal şartlarda mümkün değildir. Tapu kayıtları ortada. İstanbul’un en değerli yerlerinde daireler, Ankara ve İzmir’de mülkler... Biz buna 'küçük turpun büyük marifetleri' diyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Adalet Bakanlığı veya Bakan Akın Gürlek cephesinden bu iddialara nasıl bir yanıt geleceği ise merakla bekleniyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Erdoğan daha önce yapılmamış bir şeyi yaptı ve 'yargı kollarını' kurdu. Ona Zekeriya Öz gibi bir profil lazımdı ve zorlanmadı. Aklı fikri siyasette olan birini, ilk önce mahkeme mahkeme gezdirdiği ve adaleti katlettiği birini siyasete aldı ve bakan yardımcısı yaptı. O makamdan birini alıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Atamadan önce de zaten bu millet yargı sisteminden memnun değildi. Bu sefer çeteleşme yargının en tepesine sirayet etti. Ardından AK Parti yargı kolları, 'Ak toroslar çetesi' haline dönüştü. 1990'lardaki faili meçhullerin simgesi beyaz torosları, muhalefete gösterecek hale geldiler. Bu çete, bir darbe planını adım adım işletti.

"DİPLOMA İPTALİ VE OPERASYONUN ARDINDAKİ ELLER AYNI"

Önce, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını alıp Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyum atadılar. 19 Mart 2025'te ise bir sivil darbe sürecini yaşattılar. Bir gün önce iftarda üniversite diplomasını iptal ettiler. Ertesi gün sahurda ise bir büyük operasyona giriştiler. Bir gün önce diploma iptali yapan üniversite yönetiminin ipini elinde tutanlarla operasyonu düzenleyenlerin iplerini tutan eller aynıydı. Her birisi, üzerinde gizlilik olan soruşturmaların, sonradan telfisi olmayacak iftiralar yandaş basın tarafından köpürtüldü. Darbenin bildirisi TRT'de okundu, şimdi yolsuzluk yalanını attıklarını, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin bile bu kadar etmediğini bildiği için TRT bile buna sahip çıkmıyor va başka yalanlarla iftiralarına devam ediyor.

'8 BİN KİŞİ İÇİNDEN HEP AYNI İSİM ÇIKTI'

Akın Gürlek, tesadüflerin değil, iplerini ellerinde tutanların hiç şaşırmayacağı bir görevlendirmenin kişisidir. Tekirdağ'da görev yaptığı dönemde Satılmış Büyükcanayakın adlı bilirkişi ile yakın ilişki kurdu. Meğerse birlikte çalışıyorlarmış. Tekirdağ'daki bilir kişi ile orada antrenmanlara başlamış. Satışmış Büyükcanayakın İstanbul'a yerleşti, 8 bin bilirkişi arasında yer aldı. Akın Gürlek ne zaman bilirkişi istese hep bu kişi kuradan çıktı. 16 kez çıktı. Bu konuşmayı eminim ki AKP'ye kendini yakın hisseden pek çok kişi dinliyor.

'ALDIĞI KARARLAR AYM TARAFINDAN BOZULDU'

Türkiye'de aranıp bulunamayan hakim ve başsavcının performansı: Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay ceza veren, ki bu haksızlığı Devlet Bahçeli de ifade ediyor, oydu. Verdiği ceza önce AYM ardından AİHM tarafından bozuldu. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'e 3,5 yıl ceza verdi, AYM'den bozuldu o sayede serbest kaldı. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliyesine karşı itirazı kabul eden mahkeme bu mahkemeydi. Sözcü Gazetesi yöneticilerine Yargıtay'ın bozduğu kararı veren kişi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen ve Yargıtay tarafından kısmen bozulan kararı veren oydu, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'na ceza veren oydu, AYM 2 kez bozdu. Sırrı Süreyya Önder kararı AYM'de 15'te 15 bozuldu. Bu üyelerin hiçbirini biz atamadık.

Kaç tane AK Parti milletvekiline bunu anlattım, bir tanesi savunmuyor. O yüzden hepsine mesaj attım dinlesinler diye.

Zekeriya Öz'e lüks Mercedes verenler, Akın Gürlek'e özel tahsis bir araç verdiler. Boğaz'a nazır lüks bir villa verdiler. Tadilatına 62 milyon lira harcandı. Lüksemburg'ta bir yat var. Hollanda'dan alındı.

Akın Gürlek, bakan olmadan kısa bir süre önce tapu kayıtları. İstanbul Kartal Esentepe'de bir daire, ortalama değeri 26 milyon TL. Aynı yerden bir tapu daha. İkisinin toplamı 52 milyon lira. Akın Gürlek, cumhuriyet başsavcısı olarak aldığı maaş bunlara yetmez.

Beykoz Çavuşpaşa'da bir villa, ortalama değeri 85 milyon lira. Ispartakule Bizimevler'de 15 buçuk milyon liralık bir daire. Tuzla MarinCity'de ortalama değeri 10 milyon lira olan bir daire. Ankara Çankaya Park Joven Sitesinde bir ev değeri 35 buçuk milyon lira. Lodumlu'da bir konut. Lodumlu Mahal Ankara'da 17 buçuk milyon liralık bir daire. Mira Rezidans'da ortalama değeri 23 milyon lira olan bir daire daha. İzmir'de Mahal Bomonti 27 milyon lira ve aynısından 1 tane daha. Çanakkale'de deniz gören bir arsa.

Bakan olduktan sonra satılan mülkler ise şöyle; Esenyurt'ta 7.750 milyon TL'ye bir daire. Halkalı'da 43 milyon 500 bin liraya bir daire, Acıbadem'de 47 milyon liraya bir daire, Ankara'da 27 milyon liraya da bir taşınmaz daha sattığını görüyoruz. Eşinin üzerindeki herhangi bir tapu kaydından bahsetmedik.