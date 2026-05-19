İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti
ABD'de yaşayan Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşlerin, 2023 yılında hayatını kaybeden İzmirli iş insanı K.P.'nin çocukları olduğu Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi kararıyla kesinleşti. %99,9 oranında DNA uyumu tespit edilen davanın ardından gözler, iptali istenen vasiyetnameye ve milyonlarca liralık AVM yatırımlarına çevrildi.
Kaynak: DHA
İzmir iş dünyasında milyonlarca liralık AVM yatırımlarıyla tanınan iş insanı K.P.'nin vefatının ardından başlayan ve ABD'den Türkiye'ye uzanan babalık davasında nihai karar verildi.
1 / 11
Amerikalı Henry Kevin Jackson (45) ve Candice Jackson (41) kardeşlerin K.P.'nin öz çocukları olduğu, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin onamasıyla hukuken kesinleşti.
2 / 11
Şikago'da Başlayan ve İzmir'de Biten Serüven
İş insanı K.P.'nin hikayesi, 1973 yılında ABD'nin Şikago kentinde bir eğlence mekanında garsonluk yapmasıyla başladı.
3 / 11
Yıllar içinde aynı eyalette lokanta ve emlak işlerine giren K.P., 1985'te 9 alışveriş merkezi sahibi olarak Türkiye'ye döndü.
4 / 11