İzzet Yıldızhan'ın ifadesinde büyük çelişki! 8 dakikalık WhatsApp görüşmesi tespit edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ile dosyaya giren deliller çelişti. Yıldızhan'ın failin kaçırılması organizasyonunun bir parçası olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Ümraniye'de Kars36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaparken öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hakkında dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Yıldızhan'ın ifadeleriyle teknik delillerin çeliştiği belirlenirken, cinayet sonrası katil zanlısı A.K.'yi kaçıran şahıs ile Yıldızhan arasındaki yaklaşık 8 dakika süren WhatsApp görüşmesi şüphe uyandırdı. Savcılık, bu temasları "hayatın olağan akışına aykırı" bulup delilleri saptırma girişimi olarak değerlendirdi.
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.
Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Genç futbolcuyu hayattan koparan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklanananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da bulunuyor.
İZZET YILDIZHAN'DAN ÇELİŞKİLİ İFADE
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, soruşturma dosyasına giren İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ile deliller çelişti. Faili kaçıranlarla defalarca telefonla görüştüğü ortaya çıktı. İfadesine katil zanlısı A.K.'nin babası ünlü armatör B.K.'nin çocuklarına kirvelik yaptığını ve köylüsü olduğunu söyleyerek başladı.
Yıldızhan ifadesinde, telefon görüşmelerini kabul etti ama kimseyi saklamadığını öne sürdü. Baba B.K.'nin kendisini arayarak oğlunu teslim edeceğini söyleyen Yıldızhan, “Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum. Kimseyi saklamadım ve kaçmasına yardım etmedim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıyım. Topluma örnek bir insanım. Burada bulunmak beni üzüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.
8 DAKİKALIK WHATSAPP GÖRÜŞMESİ
Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre İzzet Yıldızhan, olayı öğrenince Ankara'dan İstanbul'a geldi. Verdiği ifadeyle savcılığın tespitleri çelişti. Savcılığın sevk yazısına göre Yıldızhan, katil zanlısını kaçıran kişi ile o gece defalarca görüntülü görüşme yaptı. Üstelik bu görüşmeler katil zanlısı kaçırıldığı esnadaydı.
O görüşmelerden bir tanesi tam 8 dakika sürdü. Sevk yazısına göre böylesi kritik bir anda 8 dakikalık görüşmenin hal hatır sormak veya ‘olaydan haberim yoktu’ şeklinde açıklanması hayatın olağan akışına aykırıydı. Peki bu 8 dakikalık Whatsapp görüşmesinde neler konuşuldu? Savcılığa göre bir diğer önemli nokta ise İzzet Yıldızhan'ın otelleri. Yıldızhan'ın otellere ve üst düzey bir nüfuza sahip olmasının şüphelinin kaçırılması noktasında önemli bir detay olarak değerlendirildi.