KADES ikinci kez hayat kurtardı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, Oğuzhan K. (29) barışmak için eski eşinin evine gitti. Fakat eski eş, kapıyı açmadı ve barışma istediğini kabul etmeyerek durumu KADES üzerinden polise bildirdi. Bunun üzerine Oğuzhan K., kapının önündeki otomobiline bindi ve gaz kullanarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, saat 21.45 sıralarında Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzkan K. eski eşinin evine giderek, barışmak istedi.
Kapıda eski eşini gören kadın, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören Oğuzhan K., kapının önünde bulunan otomobiline bindi.
Polis ekipleri, Oğuzhan K.'yi otomobilden inmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna olamayan genç, otomobilde bulunan gaz aracılığı ile intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, olası bir patlamaya karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrollü bir şekilde otomobile yaklaşarak otomobilin camını balyoz yardımı ile kırdı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.