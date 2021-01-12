KADES ikinci kez hayat kurtardı

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'yi otomobilden inmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna olamayan genç, otomobilde bulunan gaz aracılığı ile intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, olası bir patlamaya karşı olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrollü bir şekilde otomobile yaklaşarak otomobilin camını balyoz yardımı ile kırdı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.