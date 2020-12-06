KADES uygulamasıyla ölümden döndü! 3 dakikada polis müdahalesi

A.K., yaşadığı korku dolu anları bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere anlattı. Boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli madde kullandığını öne süren A.K., “Uzaklaştırması olduğu halde sürekli rahatsız ediyordu. 4 gün önce beni bıçakla tehdit ettiği için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden KADES uygulamasını yükletmiştim. Zaten son uzaklaştırmayı da o gün almıştı. Dün de elinde silahla geldi ve kapıyı uzun üzere çaldı. Ayrılmayınca, KADES uygulaması yardımıyla polise haber verdim. Polis gelmeden önce gitti. Polis ayrıldıktan sonra yeniden geldi ve bu kez oturduğum apartmanın karşısındaki binaya çıktı. Ben 4'üncü katta otururken, o karşı apartmanda 5'inci kata çıkmıştı. Bir ara sigara içmek için balkona çıktığımda onu fark ettim. Karşı bina ile aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Silahı bana doğrultunca içeri kaçtım ve KADES uygulamasını kullandım" dedi.



