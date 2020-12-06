KADES uygulamasıyla ölümden döndü! 3 dakikada polis müdahalesi
Antalya'da, eski eşinin tabancayla evine dayanması sonrası Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanarak ölümden dönen kadın yaşadıklarını anlattı.
Antalya'da polisi harekete geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. A.K., evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.'nın evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40), tabancayla birlikte binaya girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., süngüsünü çektiği tabancanın ateş almasıyla kendisini sol bacağından yaraladı.
A.K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Bina içersindeki Alper T.A.'yı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
A.K., yaşadığı korku dolu anları bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere anlattı. Boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli madde kullandığını öne süren A.K., “Uzaklaştırması olduğu halde sürekli rahatsız ediyordu. 4 gün önce beni bıçakla tehdit ettiği için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden KADES uygulamasını yükletmiştim. Zaten son uzaklaştırmayı da o gün almıştı. Dün de elinde silahla geldi ve kapıyı uzun üzere çaldı. Ayrılmayınca, KADES uygulaması yardımıyla polise haber verdim. Polis gelmeden önce gitti. Polis ayrıldıktan sonra yeniden geldi ve bu kez oturduğum apartmanın karşısındaki binaya çıktı. Ben 4'üncü katta otururken, o karşı apartmanda 5'inci kata çıkmıştı. Bir ara sigara içmek için balkona çıktığımda onu fark ettim. Karşı bina ile aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Silahı bana doğrultunca içeri kaçtım ve KADES uygulamasını kullandım" dedi.