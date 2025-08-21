Kadın hırsızlar çetesi güvenlik kamerasında: Misafirliğe gelir gibi girdiler...
Kocaeli'de apartmana giren 3 kadından biri, kapıyı tıklatıp içeride kimse olmadığını anlayınca, adeta kendi eviymiş gibi ayakkabılarıyla daireye girdi. Evin içindeki güvenlik kamerasını gören kadın hırsızlar çetesinin kaçış anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, dün 16.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'ta meydana geldi. Apartmana giren 3 kadın, önce çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hedef seçtikleri dairenin kapısını açarak tıklattı. İçeriden ses gelmediğini anlayan kadınlar, evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kadınlardan biri daireye girerken, diğer ikisi kapıda gözcülük yaptı.
Evin içine giren kadın, ayakkabılarıyla odalarda dolaşarak değerli eşya aradı. Bu sırada apartman koridorunda bekleyen bir kadın, başını içeri uzatıp kontrol ettiği sırada güvenlik kamerasını fark ederek geri çekildi.
Kamerayı fark eden içerideki kadın da panikle dışarı çıktı. Ardından başındaki eşarbı yüzüne kapatarak yeniden eve girdi. Bir süre daha arama yapan kadın, "Hiçbir şey yok" diyerek dışarı çıktı.
3 kadın, yüzlerini eşarplarla gizleyerek binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.