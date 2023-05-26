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Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı

İstanbul Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek görüntü çektiği iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü.

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı - Resim: 1

Olay dün akşam saatlerinde Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi. Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı. 

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Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı - Resim: 2

Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve  üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

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Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı - Resim: 3

Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı - Resim: 4

Görgü tanığı bir vatandaş, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi. 

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