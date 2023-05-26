Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı
İstanbul Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek görüntü çektiği iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü.
Olay dün akşam saatlerinde Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi. Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı.
Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.
Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görgü tanığı bir vatandaş, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi.