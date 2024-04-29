Bakan Yerlikaya 1 Mayıs için son kararı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını yineledi.

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum.

2023 yılında yaklaşık 10 milyon turist ağırlayan İstanbul. Bizim önceliğimiz böyle önemli megaşehrin huzuru, güvenliğidir. İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergah ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Bazı işçi sendikaları da Taksim'e çağrıda bulunmaya devam etmişlerdir. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından izin verildi.

Terör örgütleri de 54 sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş güzergahları arasında değildir. Çünkü Taksim ve çevresi toplantı ve gösteri için uygun değildir. Araç yoğunluğunun çok olduğu bu bölge kişi haklarının korunması yönünde ciddi riskler barındırmaktadır.

1 Mayıs'ın huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek."