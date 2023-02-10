Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için kentte açılan mezar yeri asrın felaketinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Bu çalışmaların yanı sıra cesedine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor.
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Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş’taki Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da yeni alanlar açılmaya başlandı.
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