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Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için kentte açılan mezar yeri asrın felaketinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler... - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler... - Resim: 2

Bu çalışmaların yanı sıra cesedine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler... - Resim: 3

Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş’taki Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da yeni alanlar açılmaya başlandı. 

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Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler... - Resim: 4
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