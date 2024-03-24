Kahramanmaraş'ta konteyner yangını
Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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