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Kahramanmaraş'ta konteyner yangını

Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta konteyner yangını - Resim: 1

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Kahramanmaraş'ta konteyner yangını - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Kahramanmaraş'ta konteyner yangını - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta konteyner yangını - Resim: 4
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