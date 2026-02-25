Kaldırımda yürürken bir anda sulara gömüldü! Şoke eden görünmez kaza kamerada
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, sağanak yağış sonrası suyla dolan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı. Kentte etkili olan şiddetli sağanağın ardından rögarların taşması ve yolların suyla dolması, yayalar için büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi.
1 / 3
Kaldırımda hiçbir şeyden habersiz ilerleyen bir vatandaş, yağmur sularının kapattığı derin çukuru fark edemedi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre; şahıs adımını attığı anda dengesini kaybederek bir anda beline kadar suyun içine düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, kendi imkanlarıyla çukurdan çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
2 / 3
3 / 3