Kalıcı deprem konutları yükseliyor, işte son durum

TOKİ’nin yaptığı inşaatların dünya literatürüne girdiğini anlatan Karslıoğlu, “Bildiğiniz üzere TOKİ şantiyeleri tecrübe gerektiren ve dünya literatürüne girmiş şantiyelerimizdir. Burada gece gündüz çalışırken ustaların ve işçilerin birbirini engellemeden çalışması ayrı bir profesyonelliktir. Tüm argümanlarımızı oluşturduğumuz noktada, projeye has çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Adana’mızda tüm depremzedelerimizin başını sokacağı evler güvenli, bilim ve fen kurallarına göre yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerde kalmamak üzere Ocak ayında buraları cıvıl cıvıl görebiliriz” ifadelerini kullandı.