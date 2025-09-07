Kamuda iş hayali maratonu kamerada: KPSS'de son dakika maratoncuları kamerada
ÖSYM tarafından tarafından gerçekleştirilen KPSS oturumunda sınav yoğunluğunun en fazla yaşandığı adreslerden biri olan Akdeniz Üniversitesi önünde son dakikaya kalanlar saniyelerle yarıştığı anlar kameralara yansıdı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Antalya'da sınav yoğunluğunun en fazla yaşandığı adreslerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde üniversiteye gelen adaylar ve aileleri kampüs girişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Görevliler tarafından adayların üzerleri detaylı şekilde aranırken, sınav salonlarına metal eşyalar, anahtarlık, bozuk para, kolye ve etiketi bulunan su şişeleri alınmadı.
Adayların çoğu sınav yerlerine yalnız gelirken, bazıları aileleriyle birlikte geldi. Okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını çocuklarıyla paylaştı.
Son iki dakikada engelli kardeşiyle birlikte sınav salonuna gelen bir adayın eşyalarını kardeşine bırakıp koşarak sınava yetişmesi dikkat çekerken, yine sınava motosikletle gelip elindeki kaskını nereye bıracağını bilemeyen aday, kaskı bankın üzerine bırakıp koşarak sınava girdi.