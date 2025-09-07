Kamuda iş hayali maratonu kamerada: KPSS'de son dakika maratoncuları kamerada

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Antalya'da sınav yoğunluğunun en fazla yaşandığı adreslerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde üniversiteye gelen adaylar ve aileleri kampüs girişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.