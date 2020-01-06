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  3. 06 Ocak 2020 11:36

Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi

Muhalefetin karşı çıktığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İsteseniz de istemeseniz de yapacağız'' dediği Kanal İstanbul projesinin güzergahı havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

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Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi

Hükümetin çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi.

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Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi

Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.

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Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi

Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından.

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