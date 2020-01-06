Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi
Muhalefetin karşı çıktığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İsteseniz de istemeseniz de yapacağız'' dediği Kanal İstanbul projesinin güzergahı havadan görüntülendi.
Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.
Hükümetin çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.