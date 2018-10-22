Kandırarak dağa çıkarıp tecavüz ve infaz ediliyorlar

Sabah gazetesinin haberine göre güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G. C. isimli terörist, örgüte Avrupa'dan katılan Fırat kod adlı B.A. isimli teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi.