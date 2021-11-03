Kanser teşhisinde çığır açacak yöntem! Hata payı yüzde 1'den az

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" diye konuştu.