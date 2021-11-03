Kanser teşhisinde çığır açacak yöntem! Hata payı yüzde 1'den az
ABD'de kan testi yoluyla 50'den fazla kanserin tespit edilebildiği bir çalışma yapıldı. 6 bin 600 kişinin katıldığı çalışmada, testin yüzde 1'den daha az hata ile kanser tespit edebildiği belirtildi.
ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni çalışmasını yayımladı.
6 bin 600 kişiyi içeren çalışmada, kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi.
KANSER İLE İLİŞKİLİ 29 SİNYAL TESPİT EDİLDİ
Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.
Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" diye konuştu.