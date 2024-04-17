Kapıda vizeyle Yunan adalarına Türk akını

Geçen yılki bayram tatiline göre talepte ciddi bir artış olduğunu ifade eden Meriç, “Bu sene Yunanistan adalarına ciddi bir müşteri istilası olacak. Turizmde çok güzel bir bayram geçirdik. Ayrıca otellerin, buna ihtiyacı vardı ve artık açılış yapmak zorundalar. Böylece kış boyunca kapalı kalan oteller, personel girişini erkene çekmiş oldu ve genel olarak oteller yüzde 100 doluluk oranlarıyla açılış yapmış oldu. Bu gelişmelerin tümü bize güzel bir sezon yaşanacağını gösteriyor. Talepler böyle devam ederse bu sene tüm zamanlar rekorunu kıracağımızı inanıyorum" dedi.