Kapıköy Gümrük Kapısı yeniden açıldı
14 aydır geçişlere kapalı olan Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yeniden açılması, esnafı sevindirdi.
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Saray ilçesinde bulunan ve İran’da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek.
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Kapıköy’de, Büyükşehir Belediyesine ait 55 yolcu kapasiteli 4 halk otobüsüyle bugün saat 07.00’den itibaren giriş yapan İranlı turistler beklenmeye başlandı.
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’ÇOK MUTLUYUZ’
İran’ın Tebriz kentinden gelip, Alanya’ya gitmek isteyen Yasin Sanaci, sınır kapısının açılmasına sevindiğini belirterek duygularını belirtti.
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