Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Sbaşladı tüm şehir beyaza büründü...
İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.
1 / 52
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.
2 / 52
Kar yağışının Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor...
3 / 52
4 / 52