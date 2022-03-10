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Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Sbaşladı tüm şehir beyaza büründü...

Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü - Resim: 1

İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.

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Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü - Resim: 2

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

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Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü - Resim: 3

Kar yağışının Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor...

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Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü - Resim: 4
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