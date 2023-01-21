Karadeniz fıkrası gibi olay! Sokakta bulunan hayvana DNA testi yapılacak

‘ÇAKAL MELEZİ DEYİP KÖPEK KABUL ETTİLER’

Köpeğin ırkı nedeniyle belirsizlik yaşadıklarını söyleyen Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Bir kadın beni arayıp bu yavruyu ürkek şekilde bulduğunu söyleyip fotoğraflarını gönderdi. Fotoğraflarına bakınca farklı göründüğünü düşünüp kliniğe yönlendirdik. Birçok veterinere sorduk herkes farklı şey söyledi. Kimisi kurt kimisi çakal melezi dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri bize çakal melezi olup köpek kabul edilebileceğini söyledi. Diğer veterinerler ise çakal olduğunu söylüyor. Bu hayvan büyüdüğünde çakal gibi davranış gösterirse ne olacak? Yetkililerden bu hayvan için gen testi veya farklı bir şekilde ırk tespiti yapmasını, ne melezi olduğunu bildirmelerini istiyoruz. Sahiplendirme yapamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çakal ve kurdun sahiplendirilmesi yasak. Bu hayvanın ne olduğunu bilemiyoruz, doğaya bırakılsa yaşayamaz. Durumuna göre artık hayvanat bahçesi veya sonu ne olur bilemiyorum” dedi.