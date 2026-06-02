Karadeniz'de hareketli dakikalar: Şüpheli cisim ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Karadeniz sularında bugün oldukça hareketli ve gerilimli anlar yaşandı. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında, deniz yüzeyinde süzülen ve askeri bir füze olduğu değerlendirilen tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Bölge halkında kısa süreli paniğe neden olan bu kritik gelişmenin ardından, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri acil kodla bölgeye intikal ederek geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturdu.