Karadeniz'de hareketli dakikalar: Şüpheli cisim ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında füze olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu. Vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sahil şeridini boşaltarak geniş güvenlik önlemleri aldı.
Karadeniz sularında bugün oldukça hareketli ve gerilimli anlar yaşandı. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında, deniz yüzeyinde süzülen ve askeri bir füze olduğu değerlendirilen tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Bölge halkında kısa süreli paniğe neden olan bu kritik gelişmenin ardından, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri acil kodla bölgeye intikal ederek geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturdu.
Vatandaşın Dikkati Olası Bir Faciayı Önledi
Deniz kenarında vakit geçiren dikkatli vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli cisim, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ciddiyeti üzerine hızla olay yerine ulaşan asayiş ve sahil güvenlik timleri, olası bir patlama veya tehlike riskine karşı sivil vatandaşları sahil şeridinden güvenli bir mesafeye uzaklaştırdı.
İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.