Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatı devam ediyor

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na inşa edilecek gözetleme kulesi için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çavuş adasına yapılacak olan gözetleme kulesi için adada yol çalışmaları devam ediyor.