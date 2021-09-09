Kare yüz efektle kırıp geçiren fenomenin doğal halini görenler hayran kalıyor
Çektiği kare yüz efektli videolarla dikkat çeken, Tiktok'ta ve Instagram'da bir milyondan fazla takipçiye ulaşan fenomen Ümran Avcu'nun gerçek halini görenler şaşıp kalıyor.
Biz onu sosyal medyada kare yüz efektle tanıdık ancak ünlü fenomen normal hayatında bambaşka biri.
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Çektiği videolarda genelde abla-kardeş, anne-kız diyaloglarıyla takipçilerini güldüren fenomen, içeriği kendi ailesinden ilham aldığını belirten fenomen şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor.
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Çoğu sosyal medya kullanıcının kara yüzle gördüğü Ümran Avcu'nun doğal hali ise hayranlık uyandırıyor.
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Avcu'yu sadece videolarını gören daha sonra gerçek haliyle karşılaşan takipçileri yorumlarda şaşkınlıklarını dile getiriyor.
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