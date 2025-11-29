  1. Anasayfa
  4. Kargo bekleyenler dikkat: Teslimat kodu tuzağına düşmeyin!

İstanbul Büyükçekmece'de kargo bekleyen kişileri arayıp kendini çalışan olarak tanıtarak teslimat kodu isteyen şüpheli, başkalarına ait paketleri şubelerden alırken suçüstü yakalandı.

Kaynak: DHA
Kargo bekleyenler dikkat: Teslimat kodu tuzağına düşmeyin! - Resim: 1

Büyükçekmece'de kargo bekleyen vatandaşları telefonla arayıp kendini kargo görevlisi olarak tanıtan bir şüpheli, teslimat kodu alarak paketleri şubelerden teslim almaya başladı. 

Kargo bekleyenler dikkat: Teslimat kodu tuzağına düşmeyin! - Resim: 2

Kargosunun kaybolduğunu fark eden bir kişinin ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Kargo bekleyenler dikkat: Teslimat kodu tuzağına düşmeyin! - Resim: 3

Paketin geldiği şubedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Kargo bekleyenler dikkat: Teslimat kodu tuzağına düşmeyin! - Resim: 4

Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, E.K.'yi bir kargo şubesinde başkasına ait 80 bin lira değerindeki paketi teslim almaya çalışırken suçüstü yakaladı. 

