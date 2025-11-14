Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı

Kasım ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı. ASAL Araştırma 26 ilde Kasım ayında gerçekleştirdiği araştırmada seçmenlere hem "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu hem de muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday ve oy tercihlerini sordu. İşte ASAL Araştırma'nın Kasım ayı anketi sonuçları...