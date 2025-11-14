Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı
ASAL Araştırma Kasım ayında gerçekleştirdiği erken milletvekilliği genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Genel seçim anketi sonuçlarına kararsızların oyları dağıtılmadan bakıldığında kararsızlar farkla birinci olurken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile karşısına çıkacak muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarıyla olan oyları ölçüldü...
Kasım ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı. ASAL Araştırma 26 ilde Kasım ayında gerçekleştirdiği araştırmada seçmenlere hem "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu hem de muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday ve oy tercihlerini sordu. İşte ASAL Araştırma'nın Kasım ayı anketi sonuçları...
Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?
▪️ Recep Tayyip Erdoğan :%36.2
▪️ Mansur Yavaş :%22.0
▪️ Ekrem İmamoğlu :%20.4
▪️ Selahattin Demirtaş :%5.6
▪️ Özgür Özel :%3.2
▪️ Hakan Fidan :%3.0
▪️ Müsavat Dervişoğlu :%2.0
▪️ Ümit Özdağ :%1.5
▪️ Fatih Erbakan :%1.4
▪️ Yavuz Ağıralioğlu :%1.0
▪️ Ali Babacan :%0.4
▪️ Fikrim yok/Cevap yok:%3.3
*Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istedikleri isim sorulmuştur.(Açık uçlu soru)
🗓Kasım 2025 👥2.015
Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı ?
◼️Mansur Yavaş: %38.0
◼️Özgür Özel: %14.8
◼️Kemal Kılıçdaroğlu: %4.4
◼️Muharrem İnce: %1.0
◼️Başka biri: %5.0
◼️Hiçbiri: %11.6
◼️Fikrim yok/Cevap yok: %25.2
🗓 Kasım 2025 | 👥 2.015
bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?
◼️Recep Tayyip Erdoğan: %36.8
◼️Özgür Özel: %33.2
◼️Fatih Erbakan: %2.4
◼️DEM Partinin adayı: %5.0
◼️Kararsızım/Oy kullanmam/Fikrim yok/Cevap yok: %22.6
🗓 Kasım 2025 | 👥 2.015