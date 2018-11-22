Kassam Tugayları Gazze'ye sızan İsrail ajanlarını yayınladı

Sitede ayrıca, İsrail özel kuvvetlerine bağlı birliğin Gazze'deki operasyonda kullandığı minibüs ile kamyonetin de fotoğrafları paylaşıldı. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve soruşturmada ilerleme kaydedildiği ifade edildi.



