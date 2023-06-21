Kaybolan denizaltı için zamana karşı yarış! İlk vurma sesi duyuldu
Okyanusun dibinde yatan Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. Denizaltıdan ilk vurma sesinin duyulduğu açıklanırken, yaklaşık 28 saatlik oksijenin kaldığı tahmin ediliyor.
1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken 18 Haziran'da kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor.
ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi.
CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.
İLK VURMA SESİ DUYULDU
Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.
Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu." denildi.
ÇOK AZ OKSİJENLERİ KALDI
Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.
ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 28 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.