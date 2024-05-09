TCMB Başkanı Karahan Enflasyon Raporu'nu açıklıyor - Canlı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir.

Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir.

Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir.