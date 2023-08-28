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  4. Bir ilimizi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında

Kayseri'yi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde ekili tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

Kayseri'yi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 1

Yahyalı  ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu. 

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Kayseri'yi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 2

Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. 

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Kayseri'yi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 3

Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. 

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Kayseri'yi sel vurdu! Tarlalar, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 4

Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. (DHA)

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