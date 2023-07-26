Kemer yangınında 3'üncü gün: Alevlerin etrafı sarıldı
Turizmin başkenti Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde devam ediyor.
Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08’de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor.
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Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı.
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Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.
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Yangına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personel müdahale ediyor. Yangın, bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ediyor.
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