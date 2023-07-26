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Kemer yangınında 3'üncü gün: Alevlerin etrafı sarıldı

Turizmin başkenti Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde devam ediyor.

Kemer yangınında 3'üncü gün: Alevlerin etrafı sarıldı - Resim: 1

Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08’de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. 

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Kemer yangınında 3'üncü gün: Alevlerin etrafı sarıldı - Resim: 2

Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. 

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Kemer yangınında 3'üncü gün: Alevlerin etrafı sarıldı - Resim: 3

Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

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Kemer yangınında 3'üncü gün: Alevlerin etrafı sarıldı - Resim: 4

Yangına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personel müdahale ediyor. Yangın, bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ediyor. 

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