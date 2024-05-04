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S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Geçen yılın aralık ayında Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit eden, not görünümünü ise durağandan pozitife revize eden S&P, Türkiye’ye ilişkin son kararını açıkladı.

Buna göre Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunun B’den B+’ya yükseltildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada ise şunlar paylaşıldı:

"Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz.

Türkiye'deki yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğini düşünüyoruz.

Merkez Bankası Türk lirasındaki değer kaybını sınırlandırdığı için ilerleme yavaş ve rezerv birikimi ılımlı olacak.

(Olumlu Senaryo) Politika yapıcılar, cari açığın daralması ve dolarizasyonun tersine dönmesi ortamında enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarabilirse, Türkiye'nin ülke notunu yükseltebiliriz.

(Olumsuz Senaryo) Potansiyel olarak para birimindeki değer kaybının azalmaması ve enflasyonla mücadele politikalarının tersine çevrilmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskılar yoğunlaşırsa, görünümü "durağan"a çevirebiliriz."

Moody's ve Fitch'in son kararları 

Diğer derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmişti.

Moody’s ise ocak ayında kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

Etiketler Türkiye'nin kredi notu kredi notu türkiye Standard & Poor's sp
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