Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için hapis cezası istemi

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında, başkanı olduğu vakıf ve bağlı şirketleri zarara uğratma ve haksız kazanç sağlama iddiasıyla açılan davada 5 ila 19 yıl arasında hapis cezası istendi.

Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi’nde 1979 yılında kendisinin başkan olduğu Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalısmaları Vakfı’nı (ESBAV) kurdu. Vakıf içerisinde özel okul, misafirhane ve otel işletmesinin bulunduğu 20 farklı şirket kurulurken, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılması suretiyle üniversitenin bu şirketlerle bağı 2020 yılında koptu. Vakıf Başkanı Büyükerşen’in yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Durmaz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde görevli Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Anadolu Ünivesitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde görevli Doç Dr. Yavuz Tuna ile üniversiteden 2019 yılında emekli olan Çetin Kaya’nın yöneticilik yaptığı şirketlerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına dair Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na ihbar gönderildi. Kurul, hazırladığı raporla birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na Büyükerşen ve diğer 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARA İLİŞKİN BİLGİLER YER ALDI

Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında, başkanı olduğu vakıf ve bağlı şirketleri zarara uğrattığı ve mülk edindiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Eskişehir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Yılmaz Büyükerşen ile 4 kişinin yönetici olduğu vakıflar ve şirketler üzerinden görevi nedeniyle güveni kötüye kullanma ve haksız mal edinme iddialarına ilişkin bilgiler yer aldı. Anadolu Üniversitesi ile Kütahya Vakıflar bölge Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören kurumlar olarak yer aldığı iddianamede, vakıf bünyesinde aralarında otel, misafirhane ve özel okula da sahip olan yaklaşık 20 şirket kurulduğu kaydedildi. Ayrıca bu şirketlerden ETAM Eğitim A.Ş., Tuna Turistik A.Ş., ETAM Eğitim Ltd. Şti'nin 2020 yılında Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılması suretiyle üniversitenin bu şirketlerle bağının kopartıldığı, vakıf şirketlerindeki hisselerinin artırılmasıyla ve şirketler vasıtasıyla Yılmaz Büyükerşen ve ailesine mülk olarak geçirildiği de iddianamede yer aldı.

MAL BEYANLARIYLA UYUMSUZLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Üç farklı olay şeklinde anlatımı yapılan iddianamede, vakıf bünyesinde bulunan 2 şirkete ait 6 gayrimenkul ve taşınmazın farklı yıllarda yine şirketlerde yönetici olan Prof. Dr. Ahmet Durmaz’a rayiç bedellerin altında satışının yapıldığı bu nedenle vakfa ait şirketlerin 876 bin 16 lira zarara uğratıldığı belirtildi. Ayrıca iddianamede vakıf şirketinin sahibi olduğu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mülkün 13 milyon 500 liraya satıldığı, bu paranın başka bir vakıf şirketindeki payını artırmada kullanıldığı, bu suretle bir şirketin içi boşaltılarak lokomotif olan diğer şirketin yüzde 50 payına ve 200 milyon liralık malvarlığına hakim olduğu, böylelikle vakıf ve şirketlerin hisse değerleri azalırken, Yılmaz Büyükerşen ve ailesinin sahip olduğu hisse tutarının 10-15 kat arttırıldığı bilgisine yer verildi. Büyükerşen ile Durmaz'ın tüm mal varlıklarında yapılan incelemede ise mal beyanlarıyla uyumsuzluklar olduğu belirlendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Durmaz hakkında ‘güveni kötüye kullanma suçu’ndan 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile 6 bin güne kadar adli para cezası, haksız mal edinme suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar para cezası talep edildi. İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Erol Nezih Orhon, Çetin Kaya ve Yavuz Tuna hakkında ise ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Soruşturmada ifadesi alınan Yılmaz Büyükerşen ve diğer şüpheliler suçlamayı kabul etmedi. Büyükerşen, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi’nde 2 dönem rektörlük görevini yaparken-1999 yılında Eskişehir Belediye Başkanı seçilerek bu görevi 25 yıl sürdürdü.