Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi

Orman yangınıyla kaybedilen alanların büyük olduğuna dikkati çeken Okan Hançer, “Manavgat yangınıyla kıyasladığımızda aslında Manavgat yangınında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Manavgat'ta 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı. Kemer'in toplam alanı 53 bin hektar civarında. İkisini kıyasladığımızda aslında Manavgat'ta çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" diye konuştu.